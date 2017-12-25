Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'de güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda 2 kilo 36 gram eroin ve 100 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, 2 kilo 36 gram eroin ve sentetik uyuşturucu madde yapımında kullanılan 100 litre asit anhidrit maddesinin ele geçirildiği, olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı kaydedildi.