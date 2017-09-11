Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'de güvenlik güçlerince il genelinde yapılan uygulamalarda, esrar, afyon sakızı ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.



Açıklamada, "4-11 Eylül tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 65,67 gram esrar, 7,13 gram metamfetamin, 37,1 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. 2 kişi tutuklanmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesine yer verildi.