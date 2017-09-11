Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde başlatılan uyuşturucu operasyonu devam ediyor.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "4-11 Eylül 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 65,67 gram esrar, 7,13 gram metamfetamin ve 37,1 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. 2 şahıs tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ