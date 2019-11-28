Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı (3)

28.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:20

ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pekiş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ile Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Okunan duaların ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülmek üzere silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa konuldu. Karayoluyla Yüksekova'ya gidecek olan şehitlerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın naaşı memleketi Yozgat'a, Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı ise memleketi Bartın'a uğurlanacak.

Kaynak: DHA