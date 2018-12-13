Hakkari' de Üs Bölgesine Yıldırım Düştü: 6 Asker Yaralı
Hakkari'deki askeri üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile hastaneye giderek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve diğer doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
VALİ: GEÇMİŞ OLSUN
Akbıyık, yaralı askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
YORUMLAR (7)
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Gelmiş geçmiş olsun aslanlar allah acil şifa versin ayağınız pınar başınız gol olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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allah korumuş rabbim yardımcınız olsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şimşek değildir o ,yıldırımdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şimşek mi yıldırım mı karar verin.... Başlıkta şimşek diyorsunuz haber içeriğinde yıldırım. Şimşek DÜŞMEZZZZZZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şimşek değil yıldırım düşer. şimşek= hava-hava yıldırım= hava-kara olayıdır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır