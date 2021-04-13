Hakkari'de üs bölgesine saldırı amacıyla gönderilen balon imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Zer Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balonun vurularak imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Zer Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balonun vurularak imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari'de bulunan Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman komandolarımızın dikkati, önemli bir saldırı girişimini önledi. Üs bölgesine yaklaşmakta olan bir balon termal kameralarla da tespit edilerek hemen ateş altına alındı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı