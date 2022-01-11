Hakkari'de üniversiteliler 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak öğreniyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

Kışın çetin geçmesi ve karın yerde kalma süresinin uzun olması nedeniyle "kar kenti" olarak nitelendirilen Hakkari'de, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin yanı sıra üniversiteliler de kayak sporuyla buluşturuluyor.

İl Müdürlüğü, kurumun sosyal ve sportif faaliyetlerinden yararlandırdığı KYK yurtlarında misafir edilen öğrencilerin kayak öğrenmesi için çalışma başlattı.

Kurum tarafından tahsis edilen araçlarla gruplar halinde, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülen üniversite öğrencileri, antrenörlerden ücretsiz temel eğitim alıyor.

Öğle yemekleri de kurum tarafından karşılanan öğrenciler, eğitimlerinin ardından kayak yaparak hem güzel zaman geçiriyor hem de ders stresinden bir nebze de olsa uzaklaşıyor.

"Burada milli sporcular yetiştiriyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, her sene 10 bini aşkın öğrenciyi kayakla buluşturduklarını, bu yıl da üniversitelilere yönelik proje başlattıklarını söyledi.

"Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu sene KYK yurtlarında kalan öğrencileri de programa dahil ettik. 740 öğrencinin tamamını kayak merkezine getirecek şekilde planlama yaptık. Yaklaşık 350 öğrenciye kayak eğitimi verdik, gelecek hafta da diğerleriyle devam edeceğiz. Hakkari'de kayak kaymayı herkes öğrenecek. Temel hedefimiz bu. Bu, öğrenciler açısından güzel bir fırsat. Ayrıca üniversite öğrencilerini kurumumuzun diğer faaliyetlerinden de yararlandırıyoruz."

İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenör Cembeli Duran da kayağa yeni başlayan öğrencilere malzemeleri tanıttıklarını ifade ederek, "Öncelikle kayak takımları nasıl takılır, çıkarılır, temel duruş, düz kayma gibi konularda eğitimler veriyoruz. Burada eğitim alanlar rahatlıkla kayak yapabilecek seviyeye geliyorlar. Kayak merkezimiz de gayet güzel. Dışarıdan çok ilgi var. Herkesin güvenli şekilde kayak yapmasını talep ediyoruz. Burada milli sporcular yetiştiriyoruz." diye konuştu.

"İlk kez kayak merkezine geldim"

Şanlıurfalı İlahiyat Fakültesi öğrencisi Cemil Ataşlar ise ilk kez bir kayak merkezine geldiğini aktardı.

Kayak yapmanın çok eğlenceli olduğunu anlatan Ataşlar, "Bu ortam bize çok şey kattı. Düşe kalka kayak yapmayı öğrendik. Bizim için unutulmaz bin anı oldu. Hocalarımız malzemeleri tanıttı ve nasıl kayak yapacağımızı anlattı. İlk defa bu kadar kar gördüm. Şanlıurfa'da 10 yılda bir yağar. Buradaki ortam ve doğadan büyük keyif aldım. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Gaziantepli İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi İlknur Şura Doğan da kenti çok sevdiğini dile getirerek, "Gaziantep'te kayak merkezi yok. Ben de ilk kez geliyorum. Buranın kayakseverler için güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim. Neşeli, güzel bir ortam var. Eğitim bizim için güzel bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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