Hakkari'de Typ Kuraları Çekildi

Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 120 kişi kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda kura çekimi yapıldı.

Programda yer almak için başvuru yapan 359 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 120 kişi, şartları yerine getirenler önümüzdeki günlerde işe başlayacak.

Şartları taşımayan adayların yerine de yedek liste yer alan kişiler istihdam edilecek.