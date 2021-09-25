Hakkari'de TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de İşkur'un Toplum Yararına Program'ı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 115 kişi kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve İl Müftülüğünde istihdam edilecek adaylar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Programda yer almak için başvuru yapan 3 bin kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 115 kişiden istenilen şartları yerine getirenler, önümüzdeki günlerde işe başlayacak.

Şartları taşımayan adayların yerine ise yedek listedeki kişiler istihdam edilecek.