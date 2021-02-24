Hakkari'de "Turizm ve tanıtım stratejisi" toplantısı yapıldı
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Hakkari'de "Turizm ve tanıtım stratejisi" toplantısı yapıldı

24.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:46
Hakkari'de

Hakkari'de "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında Turizm ve Tanıtım Stratejisi toplantısı düzenlendi.

Hakkari'de "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında Turizm ve Tanıtım Stratejisi toplantısı düzenlendi.

İller arası koordinasyonun üst seviyeye taşınması, illerde turizm adına faaliyet gösteren paydaşlarla iş birliği modelinin geliştirilmesi, her ilin kendini daha güçlü şekilde tanıtmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen toplantı yeni Öğretmenevi'nde yapıldı.

Toplantıda kente gelen ziyaretçi sayısının artırılması, turizmin yıl boyunca devamlılığının sağlanması, yurt içi ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri konuları ele alındı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Hakkari'nin İran ve Irak'a komşu, tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve turizm potansiyeliyle ülkenin önemli bir kenti olduğunu söyledi.

Kentte coğrafi şartlar nedeniyle biyoçeşitliliğin zengin olduğunu ve çok sayıda endemik bitki türünün yetiştiğini belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Şemdinli ilçemizde yer alan Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin türbesi, Kayme Sarayı, Meydan Medresesi, Melik Esat Camii, Emir Şaban Camii gibi yerler inanç turizmi açısından önemli bir değere sahip. Cilo ve Sat Turizm Destinasyonu, Zap Vadisi Destinasyonu, Şemdinli Bağlar İnanç turizmi destinasyonu, Hakkari Kayak Merkezi Kış Turizmi Destinasyonu ve Berçelan Yaylası Turizm Destinasyonu ilimizin geliştirilmeyi bekleyen önemli destinasyonları arasında yer almaktadır."

Toplantıya Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, bazı kurum amirleri, sektör temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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