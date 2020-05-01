Hakkari'de traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
01.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:56
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye 5 kilometre mesafedeki Bölük köyünde eşiyle pancar toplamaya giden Haşim Çayır'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve eşi Gulendam Çayır, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA