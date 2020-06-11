Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı
Hakkari'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.
11.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:59
Hakkari'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.
Hakkari-Van kara yolu depin mevkisinde S.T yönetimindeki 30 T 0048 plakalı ticari taksi ile R.B yönetimindeki 34 HJ 6762 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA