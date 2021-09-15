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Hakkari'de toprağa gömülü 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de toprağa gömülü 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kenarında toprağa gömülü 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kenarında toprağa gömülü 3 kilogram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yeşildere Mahallesi'nde dün düzenlenen operasyonda yol kenarında toprak zemine gömülü 5 pakette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hakkari'de toprağa gömülü 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu - Haberler
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