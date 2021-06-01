Hakkari'de toprağa gömülü 25 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de toprağa gömülü 25 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de toprağa gömülü 25 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Bölük köyünde bir şüpheliye ait bahçede yapılan aramada, toprağa gömülü halde 25 kilogram eroin bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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