Hakkari'de toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari'de toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı Köyü kırsal alanında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 191 kilo eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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