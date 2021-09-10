Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı köyü kırsalında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama- tarama faaliyetinde 6 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 160 kilo eroin ele geçirildi.Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
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