Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi

Hakkari'de, 2021 yılında toplantı ve yürüyüşlerin gerçekleştirileceği alanlar belirlendi.

Hakkari Valiliği, internet sitesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yıl içinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirmede, miting alanları, yürüyüş güzergahı, toplanılacak alan, dağılma yerleri, yasak yerler, afiş ve pankartların asılacağı yerler açıklandı.

Söz konusu alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinde ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı