Hakkari'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı
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Hakkari'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

Hakkari'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıHAKKARİ'de TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

11.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:57

Hakkari'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

HAKKARİ'de TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hakkari-Çukurca yolunun 25 kilometresindeki Çem Lokantası mevkiinde meydana geldi. Hakkari yönüne giden 34 HF 3318 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 30 AK 390 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü ve TIR şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücüler, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken, TIR'da hasar meydana geldi.

Hakkari'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

Kaynak: DHA

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