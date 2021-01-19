Hakkari'de tipide mahsur kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti

Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kent genelinde üç gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman tipiye dönüşen kar sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şemdinli-Derecik kara yolunun Ortaklar köyü mevkisinde 15 araç, kar ve tipide mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak araçların ilerlemesini sağladı.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Yüksekova ilçesinde de Kadıköy yolunda kar ve tipiye yakalanan cenaze konvoyundakiler mahsur kaldı.

Konvoydakilerin yardımına yetişen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yolu açarak araçların köye ulaşmasını sağladı.

Bu arada Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi'nde de mahsur kalan bazı araçlar ekiplerce kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz