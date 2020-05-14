Hakkari'de terörle mücadele Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda anti tank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda anti tank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İlçenin Boğazköy Köyü kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen sığınakta 2 RPG-7 anti tank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA