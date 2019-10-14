Hakkari'de terörle mücadele

14.10.2019 16:33

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda iki sığınakta 5 anti tank mayını ve çeşitli malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında yürütülen operasyonda önceki gün iki sığınak tespit edildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınaklarda yapılan aramada 5 antitank mayını, 84 elektrikli fünye, el bombası, güneş paneli, 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, akü, bin 500 metre elektrik kablosu, 5 büyük pilden yapılmış batarya bloku, 31 CD, çok miktarda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde üzerine yazılmış örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA