Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Zeynep Deresi mevkisinde yürütülen arama tarama çalışmalarında, G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait 11 şarjör ve 130 fişek, 184 BKC makineli tüfek fişeği ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA