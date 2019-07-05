Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 145 tabanca mekanizması, 645 şarjör ve 450 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Temmuz günü ilimiz Derecik ilçesi Samanlı köyü Cemekürk mezrasında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında tespit edilen bir şahıs, yanında bulunan yük hayvanı üzerindeki malzemeleri atarak bölgeden uzaklaşmıştır.

Malzemeler üzerinde yapılan incelemede 145 tabanca mekanizması, 645 tabanca şarjörü, 450 av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA