Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda, yapay tünel içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan 3 küçük tüp bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İl merkezine bağlı Ağaçdibi köyü Gıri Tepe bölgesinde tespit edilen yapay tünel içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 küçük tüp ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA