Hakkari'de Terörle Mücadele
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"10 Kasım günü ilimiz Yüksekova ilçe merkezinde bulunan bir iş yerine ait depoda yapılan aramada, 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara,
650 litre gümrük kaçağı mazot,
mazot pompası,
3 huni ve 500 litrelik plastik bidon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."