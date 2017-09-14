Hakkari'de Terörle Mücadele

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından Zap suyu kenarına tuzaklanmış 3 anti tank roketi ve 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"14 Eylül günü ilimiz Çukurca-Hakkari karayolunun 26'ncı kilometresinde Zap suyu kenarına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış vaziyette 3 anti tank roketi, 10 kilogram amonyum nitrat (yağ bidonlarına tuzaklanmış), 200 metre bakır kablo üzerine 10'ar metre aralıklarla yerleştirilmiş 13 adet anahtar düzeneği tespit edilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."