Hakkari'de, teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
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Hakkari'de, teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de, teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin ve Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tespit edilen barınak ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah mühimmat, el bombaları, el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

HAKKARİ'nin ve Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tespit edilen barınak ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah mühimmat, el bombaları, el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik Hakkari Merkeze bağlı Kazan Vadisi, Oğul köyü ve Kavaklı bölgesi ile Şemdinli ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. 'Eren- 14 Kazan/Oğul- 1' adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 6 barınak ve sığınak tespit edildi. Sığınaklarda 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 121 adet 5,56 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 150 adet 7,62 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 bixi fişeği, 2 adet el bombası, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 çift jet etkili roketatar mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 av tüfeği, 4 adet 5'er kiloluk plastik bidon içerisinde amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 12 kiloluk amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP, 1 adet 2,5 litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP, 1 koli bandı ve naylonla sarılmış basma düzeneği, 3 uzaktan komutalı pil bloklarına bağlı EYP anahtarı, 60 metre EYP yapımında kullanılan çok damarlı kablo, 7 EYP yapımında kullanılan koli bandı, 2 akü, 20 büyük pil, 1 güneş paneli, 1 met, 1 yelek, 2  pantolon, 2 uyku tulumu, 2 puşi ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.


Hakkari'de, teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Hakkari'de, teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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