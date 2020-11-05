Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 3 şehit
05.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:02
HAKKARİ'DEKİ ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİHakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.
HAKKARİ'DEKİ ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Hakkari Valiliği, saldırı ile ilgili şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan