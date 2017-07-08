Hakkari'de Terör Saldırısı

Hakkari'de Terör Saldırısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de Terör Saldırısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Teröristler, bir sivil aracı ateşe vererek kaçtı.

Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.