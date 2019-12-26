Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, mayın, el bombaları ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, mayın, el bombaları ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Güvenlik güçlerince ilçenin Bozyamaç köyü kırsal alanında arama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aramada 4 el bombası, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 2 anti-tank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, bin 400 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 basma düzenekli mayın, 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, 48 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere elektrikli fünye, 70 metre fitil, 4 pil bloğu, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çip düzeneği, 3 bin metre kablo, 2 bin metre bakır tel ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."