Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

25.08.2019 22:04

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24-25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Tuğlu Bölgesi'nde arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

dragunov keskin nişancı tüfeği,

RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı,

2 roketatar,

AT-4 tanksavar füzesi,

8 el bombası,

3 telsiz,

el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo,

8 elektrikli fünye,

3 tüp (EYP düzeneği kurulu),

2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor."

Kaynak: AA