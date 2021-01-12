Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda mühimmat ele geçirildi

12.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:12
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, dün Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü kırsalında 8 tim ile gerçekleştirilen aramada sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 4 roketatar sevk fişeği, 30 pil bloku, alıcı, bin metre kablo, 5 koli bandı, elektrik bandı, 180 biksi mühimmatı, biksi mayonu, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, tişört, çorap, konserve ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şemdinli ilçesi Konur köyü Ağa Tepe mevkisinde de 10 Ocak'ta düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur-1) Operasyonu kapsamında 3 tim ile gerçekleştirilen aramada 2 bin 386 adet 7,62 milimetrelik PKM makineli tüfek mühimmatı ve çeşitli yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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