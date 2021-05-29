Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Ortakçı-1 Operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda Yüksekova'nın Yeşiltaş köyü kırsalında dün yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait parça, 3 şarjör ve 35 mühimmat, RPG-7 roketatar silahı, 2 başlıklı ve 2 başlıksız mühimmatı ile 2 sevk fişeği, elektrikli fünye, el bombası, 6 pil ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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