Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 637 personelle düzenlenen "Eren-9 Kazan-2" operasyonunda mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 637 personelle düzenlenen "Eren-9 Kazan-2" operasyonunda mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 14 Nisan'da "Eren-9 Kazan-2" operasyonu başlatıldı.

Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 49 timden oluşan ve 637 personelle düzenlenen operasyonda 14 antitank roketatar mühimmatı, 7 60'lık havan mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 6 el yapımı patlayıcı, RPG-7 roketatar silahı, 2 savunma tipi el bombası, 500 biksi mühimmatı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, güneş paneli, 2 telsiz, uzaktan kumanda, 24 pil, 185 metre kablo, işaret fişeği, termal şemsiye, çok sayıda el yapımı patlayıcı ateşleme malzemesi, elektrikli fünye, yaşam malzemesi, ağrı kesici ve tıbbi ilaçlar bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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