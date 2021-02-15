Hakkari'de, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
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Hakkari'de, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

15.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:45
Hakkari'de, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Güvenlik Korucuları Derneği üyeleri ile vatandaşlar, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Güvenlik Korucuları Derneği üyeleri ile vatandaşlar, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Dernek başkanı Ubeydullah Şen, dernek üyeleri ve ilçe sakinleri, ellerinde Türk bayraklarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atan grup adına açıklama yapan dernek sözcüsü Fikri Algül, eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 22 yıl önce bugün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki havaalanında güvenlik güçlerince yakalandığını anımsattı.

Hain terör örgütüne karşı verilen mücadelenin, milletin güçlü desteği ve dualarıyla devam ettiğini belirten Algül, Türkiye'nin sadece terör örgütüyle değil, teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Algül, şunları kaydetti:

"Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, terör örgütlerine, onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyecektir. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. PKK terörünü bir kez daha kınıyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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