Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29-30 Nisan'da Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği,

77 metre kablo,

pil bloğu, 2 küçük pil,

T40 bomba atar mühimmatı,

2 fünye,

akü,

2 güç kaynağı,

AK-47 kalaşnikof şarjörü ve bu silaha ait 30 fişek,

23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı,

25 kilogram amonyum nitrat,

2 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.

Kaynak: AA