Hakkari'de terör operasyonunda 2 antipersonel mayını ele geçirildi
23.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:36
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 antipersonel mayını bulundu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 antipersonel mayını bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda dün Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında gerçekleştirilen aramada 2 DM-11 antipersonel mayını ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı