Hakkari'de terör operasyonunda 2 antipersonel mayını ele geçirildi
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Hakkari'de terör operasyonunda 2 antipersonel mayını ele geçirildi

23.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:36
Hakkari'de terör operasyonunda 2 antipersonel mayını ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 antipersonel mayını bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 antipersonel mayını bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında gerçekleştirilen aramada 2 DM-11 antipersonel mayını ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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