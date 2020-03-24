Hakkari'de terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım-yataklık ettikleri gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım-yataklık ettikleri gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Nevruz öncesi kent genelinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 21 Mart'ta operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, haklarında örgüt üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık ettiklerine dair tespitler bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA