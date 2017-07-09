Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında biri mahalle muhtarı 7 kişi gözaltına alındı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar kapsamında, Yüksekova ilçesinde KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1'i mahalle muhtarı toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ