Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Yüksekova ilçesinde çalışma yürüttüğü belirtildi.



Çalışmalarda, ilçede KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1'i mahalle muhtarı, 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.