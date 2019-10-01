Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'de, Jandarma Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de, Jandarma Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.