Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez ilc¸esi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA