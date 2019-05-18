Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede ilçenin Kavaklı köyü kırsalında askerlerce arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Aramalarda 2 G-3 piyade tüfeği, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, tamburalı bomba atar, 4 tamburalı bomba atar mühimmatı, 4 el bombası, tüfeklere ait şarjörler, 3 örgütsel kıyafet, 2 kol saati ve maket bıçağı ele geçirildi.

Kaynak: AA