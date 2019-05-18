Hakkari'de Terör Operasyonu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu çerçevede ilçenin Kavaklı köyü kırsalında askerlerce arama tarama faaliyeti yürütüldü.
Aramalarda 2 G-3 piyade tüfeği, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, tamburalı bomba atar, 4 tamburalı bomba atar mühimmatı, 4 el bombası, tüfeklere ait şarjörler, 3 örgütsel kıyafet, 2 kol saati ve maket bıçağı ele geçirildi.
Kaynak: AA