Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı eski Kırıkdağ köyü Kırkpınar Deresi kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama tarama faaliyeti icra edildi.

Operasyonda, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 500 biksi mühimmatı, 12 el bombası, 8 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 500 gram A4 patlayıcı, 200 metre ateşleme kablosu, 10 metre infilaklı fitil ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, jandarmanın, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.