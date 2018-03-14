Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör operasyonunda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, 13 Mart'ta Şemdinli ilçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında yürütülen arama tarama faaliyetinde 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek olay yerinde imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.