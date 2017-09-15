Hakkari'de Terör Operasyonu
Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir mağarada çok sayıda mühimmat bulundu.
Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir mağarada çok sayıda mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14 Eylül günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe'de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için hazırladığı bir mağara tespit edilmiş olup, 5 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bin 500 adet biksi mühimmatı, 500 kalaşnikof mühimmatı, 8 kalaşnikof şarjörü, 10 jelikan, 4 adet 500 litrelik su deposu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."