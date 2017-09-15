Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir mağarada çok sayıda mühimmat bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"14 Eylül günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe'de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için hazırladığı bir mağara tespit edilmiş olup, 5 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bin 500 adet biksi mühimmatı, 500 kalaşnikof mühimmatı, 8 kalaşnikof şarjörü, 10 jelikan, 4 adet 500 litrelik su deposu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."