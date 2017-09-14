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Hakkari'de Terör Operasyonu

Oğul köyü yakınlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari'de Terör Operasyonu

Oğul köyü yakınlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: Dunya.com