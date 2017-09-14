Hakkari'de Terör Operasyonu

Oğul köyü yakınlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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