Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Merkeze bağlı Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusundaki Fak Tepe'de güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyetinde, terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için hazırladığı belirlenen mağaranın tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Mağarada 7 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (doçka) namlusu, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet su tankı, 3 adet akü, 500 litre benzin, 150 litre mazot, 9 adet büyük (12) kilogramlık tüp, 2 adet küçük 2 kilogramlık tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 adet ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."