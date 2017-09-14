Hakkari'de Terör Operasyonu
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Merkeze bağlı Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusundaki Fak Tepe'de güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyetinde, terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için hazırladığı belirlenen mağaranın tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mağarada 7 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (doçka) namlusu, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet su tankı, 3 adet akü, 500 litre benzin, 150 litre mazot, 9 adet büyük (12) kilogramlık tüp, 2 adet küçük 2 kilogramlık tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 adet ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."