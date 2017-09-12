Hakkari'de Terör Operasyonu
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5 Eylül 2017 günü ilimiz merkez Keklikpınar Mahallesi'nde bir adreste yapılan operasyonda; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 160 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek ve 2 adet el telsizi ele geçirilmiştir. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ