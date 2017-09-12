Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5 Eylül 2017 günü ilimiz merkez Keklikpınar Mahallesi'nde bir adreste yapılan operasyonda; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 160 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek ve 2 adet el telsizi ele geçirilmiştir. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ