Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı

15.10.2019 10:23

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dün Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA